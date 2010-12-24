Лише чотири українські компанії вийшли на ринок IPO в 2010 році

Із понад двох десятків підприємств, які бажали залучити міжнародний капітал, на глобальний ринок IPO вийшли лише чотири, тому замість обіцяних 1,5 млрд. дол. Обсяг первинних розміщень українських компаній у 2010 році виявився майже у п`ять разів менше, ледве перевищивши 335 млн. дол.

Однією з причин цього стала боргова криза у країнах єврозони, що почалася у другому кварталі, пише COMMENTS.UA.

За прогнозами аналітиків, у 2011 році досягнення українських емітентів на ринках публічного капіталу будуть більш значними. На первинне розміщення можуть зважитися близько 15 компаній. Вартість залучення капіталу на фондових майданчиках залишається дуже низькою порівняно з вартістю банківських кредитів в Україні - у 2010 році ставки за гривневими позика ми для корпоративних клієнтів коливалися в діапазоні 18–20% річних.

Крім того, більшість українських підприємств вже настільки закредитовані, що просто не можуть розраховувати на отримання нових позик. Тому за наявності сприятливої кон`юнктури на зовнішніх ринках бізнес шукатиме нові можливості для залучення капіталу через приватні або публічні розміщення.

На руку українським емітентам, пише COMMENTS.UA, гратимуть як надлишок ліквідності на міжнародних фінансових ринках, так і зростаючий інтерес інвесторів до компаній країн, що розвиваються. Ще один важливий чинник - привабливість українських компаній для інвесторів, перш за все, за рахунок високого прибутку, який ті можуть забезпечити.

Експерти вважають, що кількість IPO у 2011 році може у два-чотири рази перевищити показник 2010 року. Для інвесторів будуть привабливі великі агрохолдинги, виробники продуктів харчування й інших споживацьких товарів.