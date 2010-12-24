Експерти: Україна повинна бути унікальною

Першочергове вирішення економічних питань українськими політиками не приводить державу до розвитку, оскільки «тільки культурно розвинена людина може сприяти вирішенню економічних проблем». Таку точку зору висловила провідний науковий співробітник відділу культури Національного науково-дослідного інституту українознавства Валентина БОРИСЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему «Зимові свята. Традиції: від минулого до сучасності».

Зокрема, вона зазначила, що культуру часто відносять до другорядних питань, але, на її думку, «в умовах деградації суспільства немає сенсу піднімати питання економіки», а акцентувати увагу на відродженні духовності.

«В умовах глобалізації питання збереження народних традицій особливо важливе. Вже третє покоління виросло на постулатах радянського періоду, і своїх традицій вони, на жаль, не знають. Втрата традицій призводить до втрати духовності, держави. Людська мудрість виробила систему виховання - від колиски до могили. У традиціях є духовне джерело, яке живить людину. Відродження традицій іноді називають шароварщиною. Але справжня шароварщина сьогодні у нас на телебаченні, в шоу», - підкреслила В.БОРИСЕНКО.

Разом з тим, вона зазначила, що думаюча молодь намагається відроджувати народні традиції, але держава їм в цьому не допомагає.

У свою чергу, директор Центру культури та історії «Парк Київська Русь» Людмила НОВИЦЬКА повідомила про те, що Парк сьогодні став майданчиком для нового формату відродження і вивчення традицій Київської Русі.

Л.НОВИЦЬКА відзначила інтерес до відродження традицій у сучасної молоді, яка є членами клубів історичної реконструкції.

«Юнаки і дівчата різних професій проявляють ініціативу не тільки у відтворенні елементів одягу і побуту, але й у вивченні традицій, зокрема Київської Русі. Вони вивчають пісні, інтереси і дозвілля наших предків, відтворюють ці традиції при зустрічах, зокрема в «Парку Київська Русь», де вони об`єдналися», - розповіла директор «Парку Київська Русь».

Також вона повідомила, що при «Парку Київська Русь» створено театр, який популяризує традиції Київської Русі, показуючи спектаклі в школах. Виступи творчого колективу Парку можна буде побачити на різдвяному ярмарку на Співочому полі 25 грудня, 7 і 8 січня.

Старший науковий співробітник Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» Мирослава ВЕРТЮК повідомила, що Музей розробив концепцію відродження святкування Різдва і Нового року на основі українських традицій. На її думку, іноді відродження традицій перетворюється на деградацію і знищення культури зсередини.

На думку М.ВЕРТЮК, традиція – це те, що, побачивши один раз, хочеться відчути ще. «Сьогодні прохальна традиція в колядуванні викликає відторгнення, і не хочеться відкривати двері колядникам, які прийшли тільки попросити. Але раніше хороший господар знав, що як засіватимуть йому в квартирі – це його благополуччя на весь рік. Раніше поганих колядників зазивали, розучували з ними колядку, і лише тоді відпускали – жартома, але це правда, яка може також щось змінити», - розповіла експерт.

У свою чергу директор ТОВ «Дінай Тур» Андрій НАЙДЕК висловив думку, що відродження традицій може сприяти збільшенню туристичного потоку в Україну. При цьому він відзначив розмите сприйняття України у західних туристів.

«Щоб ми відрізнялися, ми повинні бути унікальними. Унікальність можуть нам дати наші традиції. Щоб туристи могли побачити у нас щось інше, чого у них немає. Досвід показує, що туристи із задоволенням вчаться танцям на Гуцульщині, їм подобається розучувати середньовічні танці в Луцьку. Людям подобається відірватися від комп`ютера і виліпити горщик з живої глини. Або познайомитися з вишивкою в Решетилівці», - констатував А.НАЙДЕК.

На думку учасників прес-конференції, популяризувати народні традиції в суспільстві потрібно, спираючись на школу, сімейне виховання і ЗМІ.

«Якщо вони пропагуватимуть і відроджуватимуть істинні, не викривлені традиції, ці знання запрацюють на все суспільство, і воно стане кращим», - підсумувала В.БОРИСЕНКО.