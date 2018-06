Тарантіно назвав кращі фільми 2010 року

Режисер Квентін Тарантіно, автор "Кримінального чтива", "Вбити Білл" і "Безславних ублюдків", склав двадцятку кращих фільмів 2010 року, яку очолив мультфільм Джона Лассетера "Історія іграшок. Велика втеча" (Toy Story 3), повідомляється на сайті режисера.

Анімації в списку взагалі виявилося на диво багато: на п`ятому місці - варіація того ж Лассетера на теми братів Грімм "Рапунцель: Заплутана історія" (Tangles), на сімнадцятому - "Як приручити дракона" (How To Train Your Dragon).

На друге місце потрапила "Соціальна мережа" (The Social Network) Девіда Фінчера, яка оголошена кращим фільмом року за версією лос-анджелеських, нью-йоркських і британських кінокритиків і фігурує серед номінантів на всі основні кінопремії.

На третьому - "Царство звірів" (Animal Kingdom) Девіда Мішо, історія про розбірки між мельбурнськими кримінальними угрупованнями.

На четвертому - "Я є любов" (Io sono l`amore) італійця Луки Гуаданьіно, картина, що брала участь в конкурсі кінофестивалю у Венеції, де Тарантіно був головою журі, але не одержала жодного призу.

Лише на шосте місце Тарантіно поставив "Залізну хватку" (True Grit) братів Коен, яка вийшла в американський прокат під Різдво і мала чималий касовий успіх: збори картини в США і Канаді перевищили 86 мільйонів доларів.

Свій вибір Тарантіно ніяк не коментував, зауважує РІА “Новости”. Перелік має один-єдиний коментар: у фільмі "Вхід в порожнечу" (Enter the Void) Гаспара Ное, поставленому на десяте місце, виявилася "краще за все десятиліття вирішення титрів".