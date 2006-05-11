Коломойський хоче купити два НПЗ

Акціонери «Укрнафти» розглядають питання придбання Надвірнянського і Дрогобицького НПЗ - Коломойський

Київ. 11 травня. УНІАН. Акціонери ВАТ «Укрнафта» розглядають питання придбання двох нафтопереробних заводів - ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська область) і ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина» (Дрогобицький НПЗ, Львівська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Києві Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ після зборів акціонерів ВАТ «Укрнафта», на якому він присутній як акціонер і член Наглядове ради компанії.

«Розглядаємо питання, що, можливо, «Укрнафта» придбає й два заводи - Надвірнянський і Дрогобицький», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ. При цьому він додав, що сьогодні акціонери проводять консультації з Фондом державного майна України, оскільки у цих двох НПЗ є пакети, що належать державі (по 26% у кожному).

І.КОЛОМОЙСЬКИЙ зазначив, що «ми (акціонери - УНІАН) були б зацікавлені, щоб «Укрнафта» володіла власними потужностями з переробки». Він також повідомив, що розглядається й питання можливої передачі «Одеської нефтеперевалки» (контролює група «Приват» - УНІАН) «Укрнафті», але, на його думку, на сьогодні необхідно вирішити питання акціонерної угоди між НАК «Нафтогаз України» й приватними активами в «Укрнафті».