Черновецький доручив перевірити заклади грального бізнесу

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ видав доручення впродовж місяця провести перевірку дотримання законодавства суб’єктами грального бізнесу.

Текст документа розміщено на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

Перевірку мають провести спеціально створені комісії, склад яких буде погоджений з КМДА.

Як повідомляється у документі, метою перевірки є наведення належного порядку в сфері грального бізнесу та збільшення надходжень до бюджету м. Києва.

Доручення також передбачає, що програма перевірки має бути погоджена з Київською міською державною адміністрацією.