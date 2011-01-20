Світовий банк: українська економіка оздоровлюється надто повільно

У 2011 році триватиме відновлення економіки України, водночас темпи зростання залишаються удвічі повільнішими, ніж до кризи.

Крім того, швидкість оздоровлення української економіки є значно нижчою, ніж у країнах, що розвиваються, йдеться у звіті Світового банку, повідомляє радіо “Свобода”.

Експерти Світового банку вбачають шанс України у експорті сільськогосподарської продукції.

Згідно зі звітом Світового банку, світова економіка рухається від посткризової фази одужання і поступового зміцнення до уповільненого, однак стабільного зростання, при цьому майже наполовину глобальному зростанню сприяють країни, що розвиваються, які у 2011 році, у середньому, збільшать свій внутрішній валовий продукт на 6%.

Водночас, за прогнозами Світового банку, Україна збільшить свій ВВП лише на 4%, тоді як до кризи цей показник зростання становив 8%. Якщо Україна не проведе структурних реформ економіки, наслідки наступної кризи будуть ще гіршими, зазначив директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР.

Старший економіст Світового банку в Україні Пабло СААВЕДРА нагадав, що вже у 2012 році світ очікує продовольча криза, що призведе до різкого зростання цін на сільськогосподарську продукцію. За його словами, скасування Україною експортних обмежень дозволило б збільшити темпи зростання ВВП у середньостроковій перспективі.

«Україна є одним з найбільших експортерів, зокрема, пшениці. Тому в умовах зростання цін на харчі Україна матиме економічну вигоду. Втім, якщо економічна політика буде такою, як у 2010 році, коли експорт зерна був обмежений, то Україна ризикує втратити можливі зиски. Але може отримати і прибутки, якщо торговельна політика буде адекватною», – зауважив економіст Світового банку.

Економічний експерт Віктор ЛИСИЦЬКИЙ вважає, що аграрний сектор України, який не реформувався десятиліттями, в умовах відсутності обмежень на експорт сільгосппродукції не зможе стати локомотивом національної економіки.

«Наш експорт є недостатньо конкурентоспроможним. Ми майже нічого не зробили в оновленні нашого агропромислового комплексу. Починаючи з того, що інфраструктура жахлива: розбиті дороги та кинуті села. Зняття обмежень на експорт зерна, теоретично, прискорить наше зростання. Але які будуть наслідки для всієї економіки в цілому? Відповідно, повинні тоді піти внутрішні ціни в гору», – наголосив В.ЛИСИЦЬКИЙ.

Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ в інтерв’ю радіо “Свобода” нагадав, що українська сільгосппродукція може знайти попит не лише на ринку продовольства.

«Весь світ потребує саме тих продуктів харчування, тих сільськогосподарських товарів, що ми виробляємо. З іншого боку, враховуючи відновлення цін на нафту і, очевидно, перспективи, пов’язані з необхідністю захисту навколишнього середовища і вирішенням паливного дефіциту, Україна може стати суттєвим гравцем на ринку виробництва компонентів для біопалива. Ясно, що це є певний шанс», – зазначив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Звіт Світового банку засвідчує, що у 2010 році та у перспективі на 2011 рік зростання української економіки забезпечується відновленням у світі попиту на металопрокат та відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом.