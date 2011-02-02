Посол Великої Британії про квоти на зерно, ПДВ і заборону купувати землю

Про квоти на зерно: така ситуація сприяє корупції

Посол Великої Британії Лі ТЕРНЕР відзначає непрозорість при розподілі квот на експорт зернових із України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Сам спосіб визначення й розподілу квот між учасниками ринку не був прозорим, і це позбавляє учасників ринку зернових можливості працювати в зрозумілих умовах», – сказав Л.ТЕРНЕР.

При цьому він зазначив, що введення квот стало несподіваним кроком, який лише погіршив бізнес-клімат у країні.

«У 2010 році достатньо несподівано були запроваджені квоти на зернові (на їх експорт – УНІАН). Це означає, що люди, які займаються торгівлею зерновими, втратили можливість вільно купувати й продавати зерно. Таким чином, Україна, по суті, зробила крок, який погіршив бізнес-клімат, і це стало кроком, який блокує ведення бізнесу в Україні», – сказав Л.ТЕРНЕР.

При цьому посол Великої Британії висловив розуміння того, що Україна введенням квот на експорт зернових намагалася захистити свій внутрішній ринок. «Проте така ситуація, коли деякі компанії отримують можливість за допомогою квот на зернові заробляти гроші, а інші компанії – ні, сприяє корупції», – сказав посол.

Довідка УНІАН. Постанову Кабінету Міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року», було прийнято 4 жовтня 2010 року під №938. Квоти було запроваджено на строк до 31 грудня 2010 року.

8 грудня 2010 р. Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, із 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р.

22 грудня 2010 р. міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна, проте 26 січня 2011 року сказав, що це питання не розглядається у зв`язку з погіршенням ситуації на світових ринках продовольства, але можливе збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

Про зону вільної торгівлі України і ЄС: успіх можливий уже цього року

Великобританія сподівається на підписання угоди про зону вільної торгівлі України і ЄС цього року, заявив Л.ТЕРНЕР, зазначивши, що ряд переговорів з цього питання вже проведені.

«Протягом останніх шести місяців ми побачили підставу, що ці переговори можуть бути успішно завершені протягом цього року», - сказав Л.ТЕРНЕР.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС у 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони розпочали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, котра має стати частиною угоди про асоціацію.

17 грудня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що Україна і Євросоюз вже в 2011 році підпишуть угоду про безвізовий режим і зону вільної торгівлі.

Про відшкодування ПДВ: автоматичне відшкодування ПДВ з 1 березня стане величезною перевагою для бізнесу

Впровадження системи автоматичного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в Україні, на думку Посла, створить рівні умови для всіх суб`єктів підприємницької діяльності.

«Я думаю, що початок роботи цієї системи з автоматичного відшкодування ПДВ з 1 березня стане величезною перевагою для бізнесу і сприятиме створенню умов, сприятливих для всіх суб`єктів підприємництва. За ситуації, коли немає єдиних правил для всіх суб`єктів (з`являється – УНІАН) живильне середовище для корупції», – сказав Л.ТЕРНЕР.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2011 року під час зустрічі з німецькими бізнесменами прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що податкова служба України з 1 березня буде готова здійснювати відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в автоматичному режимі. Він запевнив, що в компаній, які виявили бажання одержувати відшкодування ПДВ в такій формі, не буде жодних проблем.

Податковий кодекс передбачає застосування штрафних санкцій проти податкових служб за невчасне відшкодування податку на додану вартість.

За словами віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, «вводиться режим автоматичного відшкодування ПДВ. На 23-й день після подання декларації вам мають повернути ПДВ. Ні – включається штрафна санкція на податкову адміністрацію – 120% ставки Національного банку України».

Про заборону на придбання землі іноземцями: чим більше заборон - тим гірше

Введення заборони на купівлю землі сільськогосподарського призначення іноземцями негативно вплине на бізнес-клімат в Україні, - сказав Посол. - Чим більше обмежень і заборон у сфері купівлі-продажу землі, тим гірше це впливає на бізнес-клімат в Україні, й обмежує можливості ведення бізнесу.

Разом із тим, він поставився з розумінням до того, що питання продажу землі в суспільстві сприймається дещо хворобливо, і є побоювання, що землі можуть скуповувати. «Я розумію цю стурбованість. Проте іноді потрібно бути готовими йти на ризик», - сказав посол.

Л.ТЕРНЕР зазначив, що продаж землі дасть поштовх для зростання економіки й збільшення обсягів інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, на сайті Державного агентства земельних ресурсів України оприлюдено проект закону “Про ринок земель”, згідно з яким іноземні громадяни, особи без громадянства, підприємства, засновані за участю іноземних фізичних і юридичних осіб, іноземні юридичні особи та іноземні держави не зможуть придбати у власність землі сільськогосподарського призначення.

Документом передбачається, що земельні ділянки сільгосппризначення, придбані у власність цими особами, підлягають відчуженню впродовж одного року з дати придбання. Якщо ці земельні ділянки не були відчужені впродовж одного року, вони підлягають примусовому відчуженню на земельних торгах.

Згідно з документом, землі сільгосппризначення можуть купувати лише громадяни України, юридичні особи, засновані згідно із законодавством України, держава в особі спеціалізованої установи або територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування.

Законопроект "Про ринок земель" планується прийняти у Верховній Раді України в першому кварталі 2011 року. Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».