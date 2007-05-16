Цушко помітив, що під політичний шумок чиновники більше хапають

У зв`язку з політичною дестабілізацій з квітня в країні посилилася тенденція до правопорушень на різних рівнях, зокрема чиновниками різних рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО.

За його словами, «поки тут йдуть політичні діалоги, політичне протистояння, на місцях почали посилено «хапати» землю, власність». За його словами, «в каламутній воді намагаються ловити рибку».

В.ЦУШКО підкреслив, що Міністерство внутрішніх справ України посилило свою роботу, і вже цього року затримано 8 так званих злодіїв у законі і 8 так званих кримінальних авторитетів, а також подані документи до судів щодо 132 злочинних угруповань.

Він звернувся до народних депутатів з проханням у порядку парламентського контролю сприяти правоохоронним органам.