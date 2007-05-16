Костенко: наша економіка – це уламок Радянського Союзу

"На цих виборах не повинно бути змагань між Луценком або Кириленком, на цих виборах повинна бути представлена команда, здатна змінити якість державної політики", - так вважає один з лідерів блоку "Українська правиця" Юрій Костенко.

"Як політсила називається -"блок" чи "партія" - це не так важливо, головне - ідеологічний напрям. Річ у тому, що боротьба мегаблоків може призвести до того, що в них загубляться ідеї, політичні програми, а на перше місце вийдуть інтереси, - вважає політик. - Щодо нашої участі в списку і що до цифр... Я не дуже переймаюся відсотками, нас би влаштувала права політична більшість у Верховній Раді, якої за п`ятнадцять років так і не було в Україні. І саме цим пояснюється той стан держави і економіки, який ми маємо. Держава у нас неукраїнська, економіка - неринкова, і тим більше не соціально-орієнтована, а кланова. Наша економіка – це уламок Радянського Союзу, такою залишається наразі й Україна".

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