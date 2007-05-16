Костенко: наша економіка – це уламок Радянського Союзу
Навіщо потрібен (або не потрібен) мегаблок
"На цих виборах не повинно бути змагань між Луценком або Кириленком, на цих виборах повинна бути представлена команда, здатна змінити якість державної політики", - так вважає один з лідерів блоку "Українська правиця" Юрій Костенко.
"Як політсила називається -"блок" чи "партія" - це не так важливо, головне - ідеологічний напрям. Річ у тому, що боротьба мегаблоків може призвести до того, що в них загубляться ідеї, політичні програми, а на перше місце вийдуть інтереси, - вважає політик. - Щодо нашої участі в списку і що до цифр... Я не дуже переймаюся відсотками, нас би влаштувала права політична більшість у Верховній Раді, якої за п`ятнадцять років так і не було в Україні. І саме цим пояснюється той стан держави і економіки, який ми маємо. Держава у нас неукраїнська, економіка - неринкова, і тим більше не соціально-орієнтована, а кланова. Наша економіка – це уламок Радянського Союзу, такою залишається наразі й Україна".
Повністю опитування щодо мегаблоку опозиції читайте тут