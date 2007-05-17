Скаржилися на холод? - тепер будемо скаржитися на спеку

У найближчі дні в Україні утримається спекотна переважно без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 18 травня у західних областях, вдень місцями і у Житомирській, Київській та Вінницькій областях пройде короткочасний дощ, гроза, подекуди у західних областях сильні дощі, град. На решті території без опадів.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень 23-28°, місцями до 31°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 16-21°.

На Закарпатті: короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі, вдень подекуди град; температура вночі 8-13°, вдень 15-20° (в горах вночі 3-8°, вдень 5-10°).

19-20 травня утримується невелика та мінлива хмарність. В західній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°. На решті території без істотних опадів, лише у північних областях 19 травня місцями невеликий дощ.

Температура вночі 11-16°, вдень 27-32°, у північних областях 24-29°. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с.

На Закарпатті: місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 7-12°, вдень 21-26° (у горах вночі 4-9° тепла, вдень 13-17°).

21-22 травня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 12-18°, вдень 25-31°.

На Закарпатті: переважно без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 25-30° (в горах вночі 7-12°, вдень 16-21°).

Завтра у Києві та області переважно без опадів, лише вдень в окремих районах області короткочасний дощ, гроза. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 26-28°; по області вночі 12-17°, вдень 23-28°.

19-20 травня у столиці та області без істотних опадів, лише вночі 19 травня місцями невеликий дощ. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

21-22 травня також переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.