Під Києвом збиратимуть автомобілі Citroen

Київська обласна державна адміністрація визначила земельну ділянку під будівництво компанією PSA Peugeot Citroen (Франція) заводу по складанню автомобілів.

Про це повідомила голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, орієнтовний обсяг інвестицій Citroen у цей проект може скласти близько 100 млн. дол.

"Їхні пропозиції - 2008 рік. Початок будівництва - 2007 рік, і для того, щоб не стримувати будівництво, ми визначили ту земельну ділянку в Броварському районі", - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Офіційним імпортером автомобілів Citroen в Україні є компанія «Франсавто». «Франсавто» входить до складу корпорації «АІС», у якої вже є досвід створення автоскладального підприємства - ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод".

Автомобільна компанія Citroen з 1974 року входить у концерн PSA Peugeot Citroen, який у 2006 році виготовив 2,3 млн. автомобілів. PSA включає 16 заводів, 12 з яких розміщені в Європі (6 - у Франції). Найближчі до України виробництва PSA - у Чехії (спільно з Toyota) і Словаччині.