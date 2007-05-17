Коли КС стане проблемою для робочої групи

Один з членів робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів Леонід КРАВЧУК не вважає, що кадрові зміни в Конституційному суді суттєво вплинуть на роботу робочої групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК повідомив журналістам після закінчення засідання робочої групи.

«Я не думаю, що це ускладнить переговори, оскільки поки що Конституційний суд до уваги не береться», - сказав Л.КРАВЧУК.

За його словами, якщо робоча група не зможе знайти компромісне рішення і Верховна Рада вирішить зачекати рішення Конституційного суду – тоді «КС стає проблемою для нашої робочої групи».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на заступника голови КС Валерія ПШЕНИЧНОГО, звільненого з посади судді КС указом глави держави.