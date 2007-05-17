Крим ”презентувався” на Білоруському промисловому форумі

Крим презентував свій економічний потенціал на Національній виставці України, що 15-18 травня проходить у Мінську в рамках X Білоруського промислового форуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, глава уряду Криму Віктор ПЛАКІДА і міністр економіки АРК Світлана ВЕРБА у складі української делегації на чолі з міністром економіки України Анатолієм КІНАХОМ взяли участь у роботі виставки. На ній представлені понад 100 українських виробників усіх галузей промисловості, зокрема, відбулася презентація економічного потенціалу Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Автономної Республіки Крим.

У рамках кримської експозиції свою продукцію представили провідні підприємства автономії, в тому числі ЗАТ «Кримський титан», ВАТ «Селма», ВАТ «Завод Фіолент», ВАТ «Пневматика», ТОВ «Південна мануфактура Пролив», ДП «Таврида», НВАО «Масандра», ЗАТ «Завод марочних вин і коньяків «Коктебель», ДП «Завод шампанських вин «Новий світ», ВАТ «Сонячна долина» та інші.

Крім того, В.ПЛАКІДА провів переговори з міністром економіки Республіки Білорусь Миколою ЗАЙЧЕНКОМ, міністром торгівлі Білорусі Олександром ІВАНКОВИМ, на яких намічено заходи з розширення співпраці в торговельно-економічній, інвестиційній і туристичній сферах у рамках міжрегіональної угоди між Кримом і Мінськом. Також розглядається можливість відкриття Торгового дому Автономної Республіки Крим в білоруській столиці.

Під час зустрічей у Мінську В.ПЛАКІДА також взяв участь в обговоренні питань співпраці України і Республіки Білорусь у паливно-енергетичній сфері та енергозбереженні.