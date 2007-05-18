Донецькі зіпсують киянам свято?

12:21, 18 травня 2007
Суспільство
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Не концерт, а концертик; не на Майдані, а на площі

КаштанСвятковий концерт на День Києва переноситься з Майдану Незалежності на Бесарабську площу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні в інтерв’ю журналістам начальник Головного управління культури та мистецтв Київської міської державної адміністрації Світлана ЗОРІНА.

«Ми будемо робити концерт на День Києва не на Майдані Незалежності, а на Бесарабській площі. Про це ми дізналися тільки вчора», - сказала вона. С.ЗОРІНА пояснила, що це пов’язано з політичною ситуацією в країні і, зокрема, у Києві. За її словами, оскільки змінюється місце проведення заходу, то змінюється і його програма.

Начальник управління повідомила, що тендер, оголошений міською адміністрацією на проведення святкового концерту в День Києва, не відбувся, оскільки з семи компаній лише одна подала повний пакет усіх необхідних документів, зокрема, надала і проекти угод з виконавцями, які мали б виступати на святковому концерті. За правилами тендера, таких компаній має бути хоча б три, з яких можна було б обрати переможця.

На переконання С.ЗОРІНОЇ, компанії, які подавали заявки на участь у тендері, не поспішали надавати угоди з виконавцями, оскільки стало ясно, що День Києва не святкуватиметься на Майдані Незалежності.

«Зараз ми плануємо зробити сцену, на котрій мер буде спілкуватися з киянами, і це буде на Бесарабській площі. Зараз ми плануємо зробити короткий концерт з приводу Дня Києва також на Бесарабській площі. Сценарій є, але він ще буде змінюватись», - повідомила С.ЗОРІНА. За її інформацією, стовідсотково у концерті братиме участь співаки Володимир ГРИШКО, Наталія БУЧИНСЬКА.

За словами начальника управління, оскільки точно стало відомо про те, що концерт буде на Бесарабській площі, тому й програму концерту тільки-но почати коригувати. «Зараз ми робимо цей концерт не згідно з тендером, а згідно з проектом одного виконавця...», - сказала вона.

С.ЗОРІНА також повідомила, що всі інші заплановані до Дня Києва заходи відбудуться, але, можливо, буде коригуватися місце їх проведення.

 

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