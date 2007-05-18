В Одесі почав роботу Європейський клуб

Сьогодні в рамках святкування Дня Європи в Одеському національному університеті ім. І. Мечникова відкрився Європейський клуб.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами професора університету, депутата Одеської міськради Лідії ГОЛУБЕНКО, «Євроклуб відкритий для того, щоб наша молодь більше знала про життя своїх однолітків в країнах Європейського Союзу, розуміла сучасну європейську політику». Депутат висловила упевненість, що Європейський клуб як громадська організація стане могутнім ресурсним центром «для всіх, хто цікавиться ідеєю європейської інтеграції».

На думку директора Інституту соціальних наук ОНУ професора Ігоря КОВАЛЯ, повною мірою реалізувати поставлену мету можна лише на базі університету. «Тут зосереджений крупний науковий і технічний потенціал, викладацький склад, існують і розвиваються зв`язку з іншими університетами Європи», – відзначив учений.

В рамках Євроклубу, за словами його засновників, найближчим часом планується відкрити бібліотеку з літературою про історію і сучасне життя країн Європейського Союзу. Передбачений вільний доступ відвідувачів в Інтернет. Організація також сприятиме зустрічі одеситів з дипломатами з країн ЄС, організовувати цікаві лекції.