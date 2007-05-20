Померла Валентина Леонтьєва (фото)

Відома російська телеведуча Валентина Леонтьєва померла на 84-му році життя. Про це повідомило сьогодні російське телебачення.

Леонтьева Валентина Михайлівна народилася 1 серпня 1923 року. Випускниця МХАТа, яка відіграла кілька сезонів у Тамбовському драматичному театрі, прийшла на телебачення помічником режисера. Тоді вона не знала, що це її доля.

Вона з`явилася на екрані в 1954 році. На передачах "В гостях у сказки", "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", "От всей души", "Голубой огонек", які довгий час вела Валентина Михайлівна, виросло не одне покоління глядачів.

З 1989 року - диктор-консультант телебачення. Перша і єдина книжка Валентини Леонтьєвої називалася "Объяснение в любви".

У 1982 році Валентині Леонтьєвій присвоїли звання народної артистки Радянського Союзу, Лауреат Державної премії СРСР. У 2000 році вона отримала приз "ТЕФІ" в номінації "За особистий внесок у розвиток вітчизняного телебачення".

Newsru