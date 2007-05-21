У ДТП загинув голова Токмакської РДА

У Запорізькій області в автокатастрофі загинув голова державної адміністрації Токмакського району Запорізької області - депутат райради від "Нашої України" Дмитро Мицик.

Інформацію про це УНІАН сьогодні підтвердили в Запорізькому облуправлінні ДАІ.

"Дійсно 19 травня о 19-55 на 130-у км автошляху Енергодар-Бердянськ (Чернігівського району Запорізької області) водій автомобіля "Деу-Нубіра" Дмитро Мицик 1959 р.н. - голова Токмакської райдержадміністрації не справився з управлінням, внаслідок чого автомобіль вилетів на зустрічну смугу, потім в кювет, де зіткнувся з деревом, внаслідок чого Д.Мицик одержав травми несумісні з життям і помер на місці аварії", - повідомили в облДАІ.

За фактом ДТП проводиться перевірка.