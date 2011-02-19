У Севастополі розраховують збудувати теплонасосну станцію

Влада Севастополя розраховує, що найближчим часом у бухті Камишова буде збудована енергокомплекс на базі теплонасосу і конгенераційної установки, що дозволить повністю розв`язати проблему гарячого водопостачання більш як 100 тисяч севастопольців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ. «Це буде той комплекс, який зможе забезпечувати гарячою водою і опалювати будинки більш як 108 тисяч жителів району, які раніше одержували тепло від котельної Камишової бухти», - сказав керівник міста.

За його словами, «враховуючи те, що Японія взаємодіє з Україною в Кіотському протоколі, і купує квоти на викид вуглекислих газів, у Севастополя є реальний шанс реалізувати цей проект». Як додав В.САРАТОВ, «зараз розробляється техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту створення найбільшого в Європі енергетичного комплексу на базі теплонаносних установок і когенераційних установок з використанням теплових потужностей існуючої котельної в Камишовій бухті, а також схема фінансування даного проекту, за рахунок «зелених» інвестицій, тобто коштів, які перерахувала Японія Україні».

Як сказав В.САРАТОВ, наступним етапом буде «розробка проектної документації, закупівля устаткування, монтаж, пуск, наладка». Причому, додав він, «це все має бути здійснено до 1 січня 2013 року, оскільки закінчуються терміни дії Кіотського протоколу». «Першого травня ми повинні мати готове техніко-економічне обгрунтування з державною експертизою, так, щоб на його підставі відкрити бюджетне фінансування подальших робіт», - сказав В.САРАТОВ. Він також повідомив, що «розробкою проекту можуть займатися як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці. На сьогодні є попередня домовленість про те, що частину проектної документації може зробити одна з японських компаній».

За його даними, «будівництво такої теплонасосної станції дозволить не тільки кардинально поліпшити тепло забезпечення більш як 100 тисяч севастопольців Гагарінського району, але й заощадити близько 15 відсотків газу, що подається в місто». Він додав, що у разі позитивного вирішення питання про фінансування, така теплонасосна станція після створення проекту може бути збудована вже через півроку, і окупиться впродовж трьох років.