Леонід Кравчук сам до парламенту не хоче і СДПУ(о) не радить

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК заявляє, що Партія регіонів не пропонувала СДПУ(О) брати участь у дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Києві по завершенні засідання робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.

На уточнююче питання, яке стосувалося його особистої участі у дострокових парламентських виборах, Л.КРАВЧУК відповів: «я не хочу брати участі у цих виборах».

При цьому він пояснив, що, на його думку, вибори повинні відбутися без будь-яких порушень.

«Якщо цього немає, у мене особисто немає потреби бути депутатом», - наголосив Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Член робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів Л.КРАВЧУК в інтерв’ю “5-му каналу” не виключив, що братиме участь у виборах за списками Партії регіонів.

Водночас він заявив, що не вступатиме до Партії регіонів. "Я міг би розглянути питання про участь у списку, але не в партії. Не тому що я проти Партії регіонів, а тому, що на мою історію двох партій достатньо – Комуністичної і СДПУ(о)", - пояснив він.

Разом з тим, Л.КРАВЧУК переконаний, що СДПУ(о) не повинна йти на дострокові вибори самостійно, оскільки це "не є розумно і доцільно". "У складі блоку – це друге питання. Поки що це питання не розглядалося", - додав він.