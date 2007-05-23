На початку наступного тижня спека спаде на 2-4°

До кінця тижня в Україні утримається спекотна, переважно суха погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в Україні збережеться спекотна переважно суха погода, лише в західних областях та на крайньому півдні країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, в західних областях та на узбережжі морів 23-28°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 15-20°. На Закарпатті: вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-21°, вдень 25-30° (в горах вночі 10-15°, вдень 15-20°).

25-26 травня в Україні утримається спекотна, переважно суха погода, лише 25 травня в Криму і Карпатах, 26 травня у південній та західній частині країни окремі грозові дощі. Температура в західних та північних областях вночі 14-19°, вдень 27-32°; на решті території вночі 17-22°, вдень 30-34°, на узбережжі морів 24-29°. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. На Закарпатті: вночі без опадів, вдень окремі грозові дощі; температура вночі 14-19°, вдень 26-31° (у горах вночі 9-14°, вдень 17-22°).

27 травня у західній половині, а 28 травня в Україні окремі грозові дощі. Температура 27 травня істотно не зміниться, 28 травня вдень спека спаде на 2-4°.

На Закарпатті місцями пройде короткочасний дощ, гроза; температура вночі 13-19°, вдень 24-28° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

У Києві та області 24 травня мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°; по області вночі 16-21°, вдень 29-34°.

25-26 травня - невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

27-28 травня у столиці та регіоні пройдуть окремі грозові дощі. Температура 27 травня істотно не зміниться, 28 травня вдень спека спаде на 2-4°.