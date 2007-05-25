Шевченківський суд дав задній хід і пустив Станік і Пшеничного до КС
В.о. голови КС має на руках постанову
|Валерій ПШЕНИЧНИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШЕНИЧНИЙ повідомив журналістам біля будівлі Конституційного Суду.
Він мав на руках відповідну постанову суду, і коли проходив до приміщення КС, продемонстрував її працівникам держохорони. Завдяки цьому він сьогодні без перешкод потратив до будівлі КС.
При цьому В.ПШЕНИЧНИЙ повідомив, що сьогодні засідання КС не відбудеться, оскільки кворуму, як і раніше, немає.
В.ПШЕНИЧНИЙ також сподівається, що роботу суду буде відновлено наступного тижня.
Як повідомляв УНІАН, 23 травня Шевченківський районний суд м.Києва виніс ухвалу, якою заборонив В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКУ здійснювати повноваження суддів Конституційного Суду України, оскільки вони є звільненими з посад.