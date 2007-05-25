Шевченківський суд дав задній хід і пустив Станік і Пшеничного до КС

Виконуючий обов’язки голови Конституційного Суду України Валерій ПШЕНИЧНИЙ заявляє, що Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про скасування своєї постанови щодо заборони Сюзанні СТАНІК, Валерію ПШЕНИЧНОМУ та Володимиру ІВАЩЕНКО з’являтися у приміщенні КС і виконувати обов’язки суддів КС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШЕНИЧНИЙ повідомив журналістам біля будівлі Конституційного Суду.

Він мав на руках відповідну постанову суду, і коли проходив до приміщення КС, продемонстрував її працівникам держохорони. Завдяки цьому він сьогодні без перешкод потратив до будівлі КС.

При цьому В.ПШЕНИЧНИЙ повідомив, що сьогодні засідання КС не відбудеться, оскільки кворуму, як і раніше, немає.

В.ПШЕНИЧНИЙ також сподівається, що роботу суду буде відновлено наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Шевченківський районний суд м.Києва виніс ухвалу, якою заборонив В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКУ здійснювати повноваження суддів Конституційного Суду України, оскільки вони є звільненими з посад.