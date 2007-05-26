Начальник УБОЗ обіцяє терактів не чинити, але інформацію перевірить

Заступник міністра внутрішніх справ України, начальник УБОЗ МВС України Ігор БІЛОЗУБ категорично заперечує інформацію, яку розповсюджують окремі політики, про те, що його підлеглі готують теракти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БІЛОЗУБ заявив сьогодні на прес-конференції в МВС України.

За словами І.БІЛОЗУБА, УБОЗ сьогодні працює у звичайному режимі, виконуючи покладені на нього функції і завдання, в тому числі співпрацюючи там, де це потрібно із співробітниками СБУ.

В контексті сказаного та звертаючись до політиків і громадян, І.БІЛОЗУБ закликав в разі наявності у них будь-якої інформації, яка стосується підготовки до терактів та інших протиправних дій, повідомляти про це УБОЗ.

«Ми обов’язково перевіримо цю інформацію», - сказав І.БІЛОЗУБ.