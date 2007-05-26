Під секретаріатом Президента командувач ВВ, прокурор і мітинговці (4 фото)
17:49, 26 травня 2007Суспільство
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Будівлю Секретаріату Президента України з боку вулиць Банкової та Лютеранської оточили прихильники «Нашої України» та Партії регіонів.
Прихильники «Нашої України», по 50 чоловік з боку вулиць Банкової та Лютеранської, розмістилися перед входом на територію Секретаріату – перед парканом, а прихильники Партії регіонів у кількості декілька тисяч осіб з обох сторін за ними.
|Командувач внутрішніми військами, генерал-полковник Олександр Кіхтенко прямує до Секретаріату Президента крізь мітингувальників
|Прокурор Київської області Юрій Гайсинський
|Учасники мітингу коаліції біля Секретаріату
|Телеграма Президента України з проханням прибути на Нараду з питань підтримки законності і правопорядку особистих прав і свобод людини і громадянина
Фото Александра Барана / УНИАН
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