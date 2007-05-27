Польський сейм просить розпочати переговори... про вступ України до ЄС

Спікер Сейму - нижньої палати парламенту - Польщі Людвік ДОРН заявив, що необхідно розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

Як передає Газета RU, виступаючи в Братиславі на Конференції голів парламентів країн - членів ЄС, глава польського Сейму заявив, що Варшава украй засмучена тим, що Україна досі не одержала гарантій від ЄС про початок переговорів щодо вступу Києва до Європейського Союзу.

«Ми не розраховуємо, що буде вказана конкретна дата вступу України в ЄС, але ми чекаємо чіткого запевнення, що в України є такі перспективи, - сказав Л.ДОРН. - Такому великому народу, такій великій державі потрібна наша підтримка».

У свою чергу, віце-спікер верхньої палати польського парламенту - Сенату - Мацей ПЛАЖІНЬСЬКИЙ вважає, що потрібно допомогти демократії», що «народжується, в Україні. За його словами, Україна перебуває «між Росією і Європейським Союзом, тому якщо ми хочемо допомогти демократичній Росії, ми повинні допомогти Україні».

Ця допомога має бути у тому числі “й фінансова, чим може зайнятися весь Європейський Союз», - сказав М.ПЛАЖІНЬСЬКИЙ.