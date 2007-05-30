У Відні вкрали скрипку Страдіварі

Скрипка Страдіварі, що оцінюється в два з половиною мільйони євро, була вкрадена з сейфа в приватному будинку у Відні, повідомляє AFP.

З сейфа була викрадена ще одна скрипка, роботи Вільома, французького майстра 19 століття, вартістю в 120 тисяч євро і два смички, що разом оцінюються в 12 тисяч євро. Власник, скрипаль сорока дев`яти років, виявив пропажу в неділю увечері, повернувшись додому з концерту в Німеччині. Злодій розкрив сейф за допомогою автогена і втік з награбованим, коли скрипаль увійшов до будинку.

Інтерпол оголосив злочинця в розшук. Його особа поки не встановлена, свідків злочину не було.

Антоніо Страдіварі - відомий в світі скрипковий майстер 17-18 століть. Його скрипки вважаються кращими в світі і дуже високо цінуються. На сьогоднішній день скрипок Страдіварі збереглося не більше, ніж шістсот.

Лента.ру