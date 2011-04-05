35 дітей, що отруїлися в Донецьку, харчувались з молочної кухні

Сьогодні в Донецьку ще п`ять дітей госпіталізовано з підозрою на гостру кишкову інфекцію.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області з посиланням на головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА.

Згідно з повідомленням, станом на 15.00 5 квітня в місті зареєстровано 5 нових випадків захворювання дітей раннього віку, яким поставлено попередній діагноз «гостра кишкова інфекція».

Всі хворі споживали продукцію дитячої молочної кухні Центральної міської клінічної лікарні № 1 Донецька.

«Таким чином, кількість дітей з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» становить 35 чоловік. Діти госпіталізовані до дитячих інфекційних відділень міськлікарні № 1 (28 чоловік) і № 21 (7 чоловік)», - повідомили в облСЕС.

В облСЕС зазначили, що зараз триває обстеження і лікування дітей в повному обясгу. Одночасно вживаються протиепідемічні заходи з метою усунення причин зараження, а також лабораторні дослідження.

«Перебіг захворювання у 21 дитини проходить в легкому ступені тяжкості, у 14 - середньої тяжкості. У всіх хворих відзначається позитивна динаміка їхнього клінічного стану», – повідомили в облСЕС.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку 30 дітей було госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією. Станом на 9.00 5 квітня до дитячих інфекційних відділень міськлікарень № 1 і № 21 м. Донецька госпіталізовано 30 дітей раннього віку з ознаками гострої кишкової інфекції. Переважна кількість дітей захворіла в період з 3 по 4 квітня.