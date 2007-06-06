Президент підписав Закон „Про амністію”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон „Про амністію”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Верховна Рада України підтвердила результати голосування щодо законів України, прийнятих парламентом в період з 3 квітня по 29 травня 2007 року, в тому числі Закон України про амністію (19.04.2007) № 955-V.

Закон розроблено для законодавчого забезпечення у поточному році складової частини правового інституту пробачення державою осіб, які вчинили злочинні діяння.

Законом передбачається оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі у соціальному плані. А саме: на неповнолітніх, жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів або батьків, які є інвалідами першої групи та потребують стороннього догляду, вагітних жінок, осіб похилого віку, ветеранів війни, інвалідів тощо.

Основними критеріями для застосування амністії є: незначна суспільна небезпека діянь, що вчинила особа, яка відбуває покарання; об’єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), що суттєво знижують небезпечність осіб, яких пропонується звільнити від відбування покарання; значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.