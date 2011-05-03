Польські експерти: "Східне партнерство" просувається тяжко

Експерти польського Інституту суспільних справ (Instytut Spraw Publicznych, ISP) прогнозують складну співпрацю держав-учасниць програми Європейського Союзу „Східне партнерства” в рамках Парламентської Асамблеї Euronest.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі експертів з нагоди першого спільного засідання парламентаріїв держав-учасниць „Східного партнерства” та Європарламенту, яке має відбутися 3 травня у Брюсселі.

„Поки що підхід держав „Східного партнерства” до Euronest не залишає ілюзій, що співпраця буде легкою. Неодноразово вони відкладали першу зустріч, висловлювали незадоволенням пропозиціями Європейського парламенту”, - відзначили експерти.

Така позиція, за їх оцінками, призвела до того, що європейська сторона також втратила запал до реалізації цього проекту.

Крім цього, започаткування спільних засідань парламентаріїв держав-учасниць “Східного партнерства” та Європарламенту затримувала невизначеність з участю в них представників Білорусі.

Агнєшка ЛАДА, яка керує європейською програмою в ISP, відзначила, що Euronest не матиме серйозних компетенцій, а зможе лише ухвалювати рекомендації та резолюції.

За її словами, такий формат також не посилює зацікавленість проектом державами- учасницями “Східного партнерства”.

„Перше засідання Euronest стане лакмусовим папірцем, чи східні депутати насправді знайдуть спільну мову з європейськими політиками”, - відзначила експерт ISP з питань східної політики Ельжбета КАЦА.

Вона додала, що активізацією співпраці в рамках цієї ініціативи мають бути в першу чергу зацікавлені держави „Східного партнерства”.

Як повідомляв УНІАН, оприлюднені в кінці квітня списки учасників першого засідання Парламентської Асамблеї Euronest, яке відбудеться 3 травня у Брюселі, свідчать, що керівництво Верховної Ради України проігнорує його.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» - ініціатива ЄС, спрямована на посилення співпраці з шістьма країнами – східними сусідами ЄС, включаючи Білорусь. Ця ініціатива була почата в травні 2009 року. Парламентську Асамблею Euronest намагалися безуспішно створити впродовж останніх півтора роки, проте через ситуацію в Білорусі цього так і не вдалося зробити до нинішнього дня.