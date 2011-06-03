ООН закликала експериментувати з легалізацією наркотиків

Глобальна комісія ООН рекомендує країнам експериментувати з правовим регулюванням деяких видів наркотиків, прийнятних щодо можливої легалізації, з метою боротьби з наркотрафіком, наголошується в червневій доповіді ООН про відповідну проблему.

У документі йдеться про істотне зростання глобальних ринків наркотиків, які контролюють кримінальні структури. Зокрема, об`єми продажів кокаїну в світі зросли на 27% з 1998 по 2008 рік. За цей же період об`єм продажів опіуму збільшився на 34,5%, а коноплі - на 8,5%.

Таким чином, вжиті заходи боротьби з наркотрафіком і поширенням зілля не приносять відчутних результатів, зазначається в доповіді.

Як один із заходів боротьби людства із злочинними ринками наркотиків комісія запропонувала урядам країн проводити експерименти з легалізацією деяких видів наркотичних речовин, наприклад коноплі. Такий легалізований контроль над її поширенням може звести нанівець вплив організованої злочинності, вважають в ООН.

"Покладіть край кріміналізації, соціальній ізоляції та засудженню людей, які вживають наркотики, але не завдають шкоди іншим людям. Сприяйте експериментальним моделям урядів із законного регулювання наркотиків, метою яких є підрив потужності організованої злочинності, захист і охорона здоров`я людей", - цитує доповідь РІА "Новости".

"Ці рекомендації, переважно, стосуються коноплі, але ми також закликаємо і до інших експериментів і легальних регулювань, які дадуть результати і будуть моделями для інших", - зазначає комісія.

В підсумку доповіді вона закликає країни "в терміновому порядку" вживати нові заходи боротьби проти наркотиків. Комісія наголошує, що країни витрачають мільярди доларів на свої програми боротьби проти наркотиків, які не приносять результатів. При цьому мільйони людей були відправлені до в`язниць без потреби, ще мільйони призвичаїлися до наркотиків, тисячі померли від передозувань.

До складу комісії ООН, яка підготувала доповідь, увійшли колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан, прем`єр-міністр Греції, колишні президенти Швейцарії, Мексики, Колумбії і Бразилії, письменники Карлос Фуентес і Маріо Варгас Льоса, колишній генсек НАТО Хав`єр Солана і колишній американський держсекретар Джордж Шульц.

Білий дім вже відкинув висновки цієї доповіді, заявивши, що вони помилкові, зауважує Бі-бі-сі.