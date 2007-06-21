Бойко зняв гриф секретності з 9 уранових родовищ

Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, який є головним державним експертом у цій сфері, дозволив зняти гриф секретності з 9 уранових родовищ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила директор Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства палива таі енергетики України Наталія ШУМКОВА.

За її словами, відповідний дозвіл було підписано міністром ще в березні поточного року.

Згідно з документом, ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» і «Кіровгеології» дозволялося провести звірку й зняти гриф секретності з документації щодо вказаних родовищ.

«Підприємствам для цього процесу було дано 2 місяці, й сьогодні йде звітність підприємств щодо виконаної роботи й про те, які ресурси мають бути додатково залучені до вказаної роботи», – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна до 2030 року має намір наростити видобуток урану в 8,6 раза - з 0,8 тис. до 6,4 тис. тонн на рік.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день Україна має 12 детально розвіданих уранових ендогенних родовищ. За опублікованими даними (початок 2005 року), розвідані запаси урану в Україні становлять 131 тис. тонн. Найбільші з них розташовані в Кіровоградському рудному районі.

Промисловий видобуток урану в Україні здійснює ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Жовті Води, Дніпропетровська область). Крім того, видобуток урану планується здійснювати ДП «Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд».

На українських АЕС експлуатується 15 енергоблоків типу ВВЕР, сумарною встановленою потужністю 13,8 ГВт. Для забезпечення їхньої роботи щорічно необхідно близько 2,5 тис. тонн урану й 150 тонн комплектуючих із сплавів цирконію та неіржавіючих сталей.

Спотова ціна на уран минулого тижня (11-17 червня) дещо зросла - на 0,7% і станом на 18 червня зафіксувалася на рівні 136 дол. за фунт U3O8.