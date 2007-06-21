Список небажаних осіб з Росії переданий на узгодження Ющенкові
20:37, 21 червня 2007Суспільство
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Це "суттєво покращує двосторонні відносини"
Міністерство закордонних справ та Служба безпеки України підготували рішення щодо списку небажаних осіб, яке буде оприлюднено, щойно Президент України Віктор ЮЩЕНКО його узгодить.
|Арсеній Яценюк
"Рішення щодо списку небажаних осіб вже готове. Зараз це рішення чекає на остаточне узгодження Президентом і буде оприлюднено у найкоротші терміни", - зазначив він.
"З одного боку, це рішення суттєво покращує наші двосторонні українсько-російські відносини, з іншого - воно серйозно захищає національні інтереси України", - цитує міністра “Українська правда”.
На питання, чи готує Росія зі свого боку відповідне рішення, А.ЯЦЕНЮК відповів, що "об`єктивно воно і не могло б рухатися по-іншому".
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