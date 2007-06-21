Список небажаних осіб з Росії переданий на узгодження Ющенкові

Міністерство закордонних справ та Служба безпеки України підготували рішення щодо списку небажаних осіб, яке буде оприлюднено, щойно Президент України Віктор ЮЩЕНКО його узгодить.

Про це в ефірі каналу НТН повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК.

"Рішення щодо списку небажаних осіб вже готове. Зараз це рішення чекає на остаточне узгодження Президентом і буде оприлюднено у найкоротші терміни", - зазначив він.

"З одного боку, це рішення суттєво покращує наші двосторонні українсько-російські відносини, з іншого - воно серйозно захищає національні інтереси України", - цитує міністра “Українська правда”.

На питання, чи готує Росія зі свого боку відповідне рішення, А.ЯЦЕНЮК відповів, що "об`єктивно воно і не могло б рухатися по-іншому".