Кого хотіли б переобрати українці (опитування)

53,81% громадян України вважають, що найближчим часом не варто проводити перевибори місцевих органів влади.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведені Київським інститутом проблем управління їм. Горшеніна.

Разом з тим 26% українців виступають за переобрання місцевої влади.

На питання про необхідність найближчим часом переобрати Президента, «за» висловилися 43,77% опитаних, проти - 44,04% респондентів.

Тим часом 46,05% українців підтримують ідею переобрання в найближчому майбутньому Верховної Ради. Проти зміни складу парламенту висловилися 41,73% українців.

Як зазначив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА, коментуючи ці дані опитування, громадяни України не пов`язують свої повсякденні проблеми і відповідальність за їх рішення з місцевою владою.

Водночас, на думку експерта, більшість проблем, з якими стикаються люди в повсякденному житті, пов`язана, перш за все, з представниками саме місцевої влади. «Будь то питання тарифів на комунальні послуги або проблеми з не вивезенням сміття, питання з розподілом комунальних земель «приватним особам» або відсутність води в місті - все це компетенція місцевої влади, а не Президента або прем`єра», - зазначив В.ЗАСТАВА. Але, проте, додав він, громадяни України не вважають за необхідне проводити перевибори до органів місцевої влади. У основі такої ментальної позиції лежить формула: «навіщо обирати, якщо нічого не змінитися», вважає експерт, додавши: «Виходить розрив в ланцюжку «Поліпшення життя - вибори - влада».

Крім того, згідно з даними опитування, дві третини українців (33,80%) вважають, що збереження і розвиток опозиції в Україні є необхідним, інакше влада стане безконтрольною. 25,49% респондентів висловилися за необхідність діяльності опозиції, оскільки вона примушує владу звертати увагу на інтереси людей.

Тим часом 13,37% українців упевнені, що опозиція в країні не потрібна, оскільки вона ні на що не впливає, а 16,07% вважають, що опозиція тільки заважає владі працювати.

Також результати опитування показали, що тільки 6,2% українців виступають проти державного регулювання цін на основні товари споживання.

Водночас 64,87% українців виступають за регулювання цін на продукти харчування; 58,43% - на послуги медицини; 46,96% - на бензин, пальне; 46,80% - на нерухомість.

Опитування проводилося Київським інститутом проблем управління їм. Горшеніна з 4 по 18 червня 2007 року в 129 населених пунктах України. Всього опитано 2006 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.