Наймолодшим генієм світу визнали дворічну британку (фото)

Джорджія Браун з міста Альдершот у Гемпширі стала наймолодшим членом жіночої статі британського відділення організації Mensa International, яка об`єднує в усьому світі людей з високим IQ.

Психолог Джоан Фріман, яка тестувала Джорджію, заявила, що дівчинка могла б досягти і вищого результату, але втомилася після 45 хвилин роботи, і їй довелося йти спати.

Мати Джорджії Люсі Браун давно відзначила, що її дочка неймовірно швидко розвивається. У п`ять місяців вона вже повзала, у дев`ять – ходила, а у 18 почала розмовляти. Тоді батьки звернулися до психологів, щоб вони перевірили IQ доньки.

«Їй два роки і дев`ять місяців, а вона відповідає на запитання, на які не можуть відповісти п’яти- і шестирічні. Понад усе мене вразило, як вона копіювала коло. Більшість дворічних дітей не можуть цього зробити, а вона намалювала ідеальне. Вона набрала 152 бали, але, думаю, могла набрати і більше, просто вона дуже втомилася», - говорить Джоан Фріман.

Джорджія на даний момент є наймолодшим членом і наймолодшим членом жіночої статі організації Mensa за всю історію.

Mensa International об`єднує 100 тисяч чоловік у 50 країнах світу. Найбільші відділення існують у США – 50 тисяч чоловік, і Великій Британії – 25 тисяч.

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