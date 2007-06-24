У прикарпатському селі на столітній липі з`явився образ Богородиці

У селі Бринь Галицького району Івано-Франківської області на столітній липі з’явився образ Божої Матері.

Як повідомили кореспонденту УНІАН очевидці події, «образ Богородиці з’явився на оголеному стовбурі старого дерева». Декому навіть вдалося сфотографувати його.

Селяни стверджують, що образ Богородиці подібний до статуї, яка колись стояла у спеціальній ніші, зробленій у фасадній стіні школи. На початку 40-х років XX сторіччя статую зняли, а нішу замурували.

Тепер з ранку і до пізньої ночі у село прибувають тисячі прочан.

Громада села вирішила найближчим часом на старому місці спорудити копію скульптури Богородиці.

Правлячий архієрей Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви Володимир ВІЙТИШИН прокоментував журналістам це явище так: «Ми можемо сказати, що, крім того, що ми бачимо, не було ніякої мови, не було, скажімо, якогось іншого контакту. У цьому випадку можна дивитися на історію, досліджувати, що було на цьому місці. Можливо, комісія з боку церкви могла б вивчити це, дослідити це явлення, і лише тоді було б можна дати якусь певну відповідь».