Яценюк відбув до Стамбула

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК у неділю, 24 червня, відбув до Стамбула для участі у роботі ХV-го саміту Глав держав та урядів країн-членів Організації чорноморсько-європейського співробітництва (ОЧЄС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, передбачається, що у роботі саміту візьмуть участь Глави держав та урядів країн-членів Організації, яких на сьогодні 12: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, Україна.

У ході візиту А.ЯЦЕНЮК проведе переговори з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Турецької Республіки Абдулою ГЮЛЬ.

Програмою візиту також заплановані зустрічі А.ЯЦЕНЮКА з міністрами закордонних справ Греції Дорою БАКОЯННІ, Албанії Лулзімом БАШІ, Республіки Болгарія Івайло КАЛФІНИМ, а також з Державним міністром ФРН Гернотом ЕРЛЕРОМ.

У рамках Саміту відбудеться спеціальне засідання Ради міністрів закордонних справ, на якому, зокрема, буде погоджено підсумковий документ саміту – Декларацію, що буде підписана Главами держав та урядів.