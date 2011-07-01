Українських селян вже не тягне до міст (опитування)

Більшість сільських жителів не хоче виїжджати зі свого села.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження «Соціально-економічний стан українського села», проведеного Інститутом Горшеніна.

Відповідно до даних, не бажають виїжджати зі свого села 69,0% опитаних сільських жителів. Хотіли б переїхати до міста 16,3% селян, за кордон – 5,9% опитаних, до іншого села – 1,1% респондентів. Важко відповісти на запитання 7,7% опитаних.

Кожний другий сільський житель України (50,8%) проживає у своєму селі з народження. Понад 10 років живуть у своєму селі 38,8% опитаних, від 5 до 10 років – 4,7%, від 1 року до 5 років – 3,0%, до 1 року – 1,0% респондентів. Важко відповісти на запитання 1,7% опитаних.

Переважна більшість жителів села (83,1%) протягом останні 10 років нікуди не переїздили. При цьому переїхали з міста до села 6,1% опитаних, з села до села – 4,1%, з села до міста – 2,6%. За кордон протягом останніх 10 років виїхали 1,6% сільських жителів. Важко відповісти на запитання 2,5% респондентів.

В Інституті Горшеніна нагадують, що за наслідками даного дослідження, опублікованого раніше, третина сільських жителів (36,7%) вважає, що їх село зупинилося у своєму розвитку, а кожний четвертий (24,5%) вважає, що воно деградує.

Коментуючи результати дослідження, народний депутат України Сергій ТЕРЬОХІН відзначив, що завдяки своїй осілості українці збереглися як народ. «Українці – дуже осілий народ. І, можливо, саме через це вони і збереглися як народ. Українці – інтроверти. Вони люблять сімейні цінності, хату, землю. Люди люблять свою малу батьківщину. І вони не люблять переміщатися кудись. Вони вважають за краще жити там, де могили їх батьків. З одного боку», - відзначив депутат.

«Але з іншого боку, привчили нас царі, більшовики всякі, що необхідний пан, який все розсудить. У нас дуже великі так звані патерналістські очікування. Люди чекають на когось, хто поліпшить життя в їх селі, – за парканом, тому що на своєму подвір’ї вони роблять життя дивовижним. Подивіться на села, скажімо, Центральної України – там кожне подвір`я дивовижне, тому що люди будують своє життя на своєму подвір’ї. У нас батьківщина закінчується за парканом. От ми такі – українці», - вважає С.ТЕРЬОХІН.

*** Всеукраїнське дослідження «Соціально-економічне положення сучасного українського сіла» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі:» за підтримки керівника групи компаній «Авангард» Олега БАХМАТЮКА з 28 березня до 15 квітня 2011 року. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 123 селах, розташованих у 24 областях України і АР Крим, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.