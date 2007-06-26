Салій назвав нові ціни на паркування у Києві

Єдиним оператором з паркування транспортних засобів, стягнення паркувального збору та виготовлення єдиних абонементних талонів на паркування в Києві визнано КП «Київтранспарксервіс».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради. Згідно з документом, у Києві планується до 1 жовтня поточного року також напрацювати комплексну програму «Єдиний паркувальний простір міста Києва». Розробкою програми доручено зайнятись КМДА та КП «Київтранспарксервіс».

У рішенні зазначається, що при розробці зазначеної програми необхідно вжити заходів, спрямованих, зокрема, на збільшення місць для паркування та належне облаштування парковочних майданчиків; перехід на безготівковий розрахунок; будівництво наземно-підземних паркінгів; унормування та організацію паркування на прибудинкових територіях; визначення місць для паркування для осіб з обмеженими можливостями, велосипедистів, мотоциклістів тощо.

Фінансування розробки програми буде забезпечено за рахунок коштів бюджету міста, передбачених на організацію дорожнього руху. В рішенні зазначається також, що важливою складовою програми «Єдиний паркувальний простір міста Києва» має стати реалізація інвестиційної програми. За попередніми розрахунками, для реалізації інноваційних проектів, згідно з документом рішення, необхідно 35-40 млн. грн. Термін їх окупності 2-2,5 роки. Розрахункові щорічні надходження при існуючих 18 тис. паркомісць можуть становити 90-100 млн. грн.

Коментуючи прийняте на Київраді рішення щодо вдосконалення системи паркування в Києві, в.о. заступника голови КМДА Іван САЛІЙ зазначив, що до цього часу в Києві діяли 10 районних парксервісів та один міський. За його словами, у міської влади є претензії до роботи районних парксервісів, зокрема, в частині того, що вони не впроваджують інноваційні технології та не відреагували на результати моніторингу їхньої роботи, в результаті чого було виявлено вдвічі більшу кількість машиномісць на паркувальних майданчиках. Саме тому було прийнято рішення про створення міського «Київтранспарксервісу», якому надано повноваження бути єдиним оператором, випускати талони на безготівкову оплату та реалізувати їх через райпарксервіси. І.САЛІЙ зазначив, що згідно з досягнутими домовленостями з районами, районні парксервіси продовжують свою роботу як юридичні особи, але при цьому чітко дотримуються прийнятих Київрадою рішень та рішень міської влади.

І.САЛІЙ також повідомив журналістів, що завтра на робочій нараді в управлінні транспорту буде оприлюднено нові тарифи за паркування в столиці.

«Нові тарифи буде знижено, а не підвищено. Бо понаписували про 30 грн. і так далі… Вони будуть коливатись 3-5-7 гривень», - сказав І.САЛІЙ.