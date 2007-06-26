Салій назвав нові ціни на паркування у Києві
«Київтранспарксервіс» буде монополістом
Єдиним оператором з паркування транспортних засобів, стягнення паркувального збору та виготовлення єдиних абонементних талонів на паркування в Києві визнано КП «Київтранспарксервіс».
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради. Згідно з документом, у Києві планується до 1 жовтня поточного року також напрацювати комплексну програму «Єдиний паркувальний простір міста Києва». Розробкою програми доручено зайнятись КМДА та КП «Київтранспарксервіс».
У рішенні зазначається, що при розробці зазначеної програми необхідно вжити заходів, спрямованих, зокрема, на збільшення місць для паркування та належне облаштування парковочних майданчиків; перехід на безготівковий розрахунок; будівництво наземно-підземних паркінгів; унормування та організацію паркування на прибудинкових територіях; визначення місць для паркування для осіб з обмеженими можливостями, велосипедистів, мотоциклістів тощо.
Фінансування розробки програми буде забезпечено за рахунок коштів бюджету міста, передбачених на організацію дорожнього руху. В рішенні зазначається також, що важливою складовою програми «Єдиний паркувальний простір міста Києва» має стати реалізація інвестиційної програми. За попередніми розрахунками, для реалізації інноваційних проектів, згідно з документом рішення, необхідно 35-40 млн. грн. Термін їх окупності 2-2,5 роки. Розрахункові щорічні надходження при існуючих 18 тис. паркомісць можуть становити 90-100 млн. грн.
|Іван САЛІЙ
І.САЛІЙ також повідомив журналістів, що завтра на робочій нараді в управлінні транспорту буде оприлюднено нові тарифи за паркування в столиці.
«Нові тарифи буде знижено, а не підвищено. Бо понаписували про 30 грн. і так далі… Вони будуть коливатись 3-5-7 гривень», - сказав І.САЛІЙ.