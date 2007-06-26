Мін’юст збільшив кількість приватних нотаріусів

Міністерство юстиції України збільшило граничну чисельність приватних нотаріусів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ підписаний міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ 22 червня 2007 року, пройшов державну реєстрацію.

Згідно з наказом, граничну чисельність приватних нотаріусів збільшено з 38,5 тис. до 367,710 тис.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, затверджена наказом гранична чисельність скасовує будь-які обмеження на вільний доступ до професії нотаріуса. Встановлена квота фактично перевищує кількість осіб в Україні, що мають вищу юридичну освіту, а отже, можуть претендувати на реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що наказ видано з метою реалізації права на вільний доступ до професії нотаріуса, а також для усунення зловживань та корупційних передумов при реєстрації приватної нотаріальної діяльності в Україні.