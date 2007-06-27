ПриватБанк подвоїть обсяг мікрокредитування на авто і нерухомість

КБ «ПриватБанк» до кінця 2007 року має намір подвоїти кредитний портфель за програмами мікрокредитування на придбання автомобілів і нерухомості комерційного призначення. Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив керівник Центру мікрокредитування КБ «ПриватБанк» Тарас ПОНОМАР.

Він відзначив, що таке збільшення заплановане і за Програмою мікрокредитування "Агро".

Говорячи про сьогоднішні обсяги кредитування за цими програмами, Т.ПОНОМАР відзначив, що з початку 2007 року за Програмою мікрокредитування на придбання автомобілів комерційного призначення було профінансовано 138 проектів на суму близько 20 млн. грн. На придбання нерухомості комерційного призначення видано 41 кредит на суму більш як 2 млн. грн., а також видано 1 057 "Агро" кредитів на суму близько 40 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2006 року КБ «ПриватБанк» презентував продукти з кредитування малого і середнього бізнесу для придбання транспортних засобів і нерухомості. Програма «Агро» працює вже більш як два роки.