Кияни знову б`ються через забудови (фоторепортаж)

Блок Віталія Кличка заявляє про побиття невідомими молодиками киян, які протестують проти забудови на масиві Березняки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Секретаріату Блоку Віталія Кличка, напад на наметове містечко протестуючих було здійснено сьогодні, 27 червня, о 4-й год. ранку. У результаті нападу групи невідомих молодиків одна людина потрапила до реанімації та зараз перебуває у важкому стані, ще декілька людей поранено.

За даними Блоку Кличка, земельна ділянка площею 0,38 га у зеленій зоні загального користування житлового масиву Березняки по вул. Березняківській, 12, у Дніпровському районі Києва була передана будівельній компанії «Кроун» рішенням Київської міської ради №484/644 від 29 травня 2003 року для будівництва житлового будинку із вбудованими приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом.

Мешканці масиву протестують проти забудови з 2004 року. Починаючи з 2006 року, у сквері постійно діє наметове містечко, в якому чергує близько 20 осіб.

Лише 25 червня 2007 року на вимогу мешканців забудовником було проведено громадські слухання, результатом яких став протокол з рішенням категоричного протесту проти незаконної забудови.

Блок Віталія Кличка 24 травня 2007 подав черговий депутатський запит Київському міському голові, у якому наголосив, що ситуація навколо вказаного будівництва знаходиться на межі кровопролиття і вимагав скасування неправомірного рішення.

У зв’язку з інцидентом Блок Віталія Кличка екстрено направив представників до територіального управління міліції та районної прокуратури, аби особисто прослідкувати за порушенням кримінальної справи проти осіб, винних у побитті киян.

“Блок Віталія Кличка засуджує подібну демократію «по-київськи» та закликає діючу владу вжити всіх заходів для термінового вирішення цього питання, демонструючи тим самим дотримання правових засад у здійсненні своєї діяльності, особливо напередодні святкування 11 річниці Конституції України”, наголошується у повідомленні.

Фото Магнолії ТВ