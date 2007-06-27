У Харкові, заплутавшись у гойдалці, загинув 9-річний хлопчик
15:19, 27 червня 2007Суспільство
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Обставини трагедії з’ясовуються
В одному із дворів Харкова, заплутавшись у гойдалці, задихнувся і загинув 9-річний хлопчик. Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, трагічна подія сталася у вівторок близько 18-ї години.
Гойдалка була кимось саморуч влаштована на дереві.
Люди, які у той час перебували у дворі, намагалися допомогти дитині, розплутали мотузок, але було вже запізно. Свідки події повідомили про нещасний випадок до міліції, а також викликали швидку допомогу. Обставини трагедії з’ясовуються.
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