У Харкові, заплутавшись у гойдалці, загинув 9-річний хлопчик

В одному із дворів Харкова, заплутавшись у гойдалці, задихнувся і загинув 9-річний хлопчик. Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, трагічна подія сталася у вівторок близько 18-ї години.

Гойдалка була кимось саморуч влаштована на дереві.

Люди, які у той час перебували у дворі, намагалися допомогти дитині, розплутали мотузок, але було вже запізно. Свідки події повідомили про нещасний випадок до міліції, а також викликали швидку допомогу. Обставини трагедії з’ясовуються.