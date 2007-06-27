Прем`єр Словенії вважає зразковою співпрацю України і НАТО

Прем`єр-міністр Словенії Янез ЯНША вважає зразковою співпрацю України і НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам у Києві.

«Впродовж останні 10 років ця співпраця є практично зразковою. Не обов`язково бути членом НАТО, щоб добре співробітничати з альянсом. Багато країн не є членами НАТО, але вносять вагомий внесок у співпрацю з цією організацією», - сказав Я.ЯНША.

Прем`єр Словенії також назвав позитивним факт відсутності розбіжностей серед українських політиків з питання членства України в НАТО. «Позитивно, що політична єдність присутня, і немає розбіжностей в цьому плані», - додав він.

Прем`єр Словенії також відзначив, що Україна вносить свій внесок в забезпечення безпеки в регіоні. «У Косово присутні миротворці України, які добре виконують свої обов`язки», - зазначив Я.ЯНША.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання про вступ України в НАТО вирішуватиметься під час загальнонаціонального референдуму.

«Ми прийняли черговий спільний план «Україна-НАТО» і будемо його виконувати. Цей план не передбачає вступ України до НАТО в найближчому майбутньому», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава українського уряду наголосив, що політика співпраці України з НАТО «будуватиметься для досягнення спільної мети – створення ефективної європейської системи безпеки».