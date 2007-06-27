«Батьківщина» закликає Тимошенко взяти Харківщину під контроль

Члени обласної і міської організацій ВО «Батьківщина» закликають лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО узяти під особливий політичний контроль ситуацію в м. Харкові.

Такий заклик міститься у відкритому листі представників «Батьківщини» до лідера БЮТ, переданому УНІАН.

Також члени партії просять Ю.ТИМОШЕНКО донести їх стурбованість процесами в Харкові до Президента України Віктора ЮЩЕНКО і до керівників СНБОУ, МВС, ГПУ, СБУ.

Крім того, в зверненні міститься запрошення відвідати м. Харків найближчим часом «для практичного ознайомлення з ситуацією».

Також - в рамках домовленостей про формування демократичної коаліції в післявиборний період – автори звернення просять Ю.ТИМОШЕНКО «намітити заходи щодо усунення нинішніх керівників міста від влади і відновлення законності і правопорядку в Харкові».

Представники харківської «Батьківщини» звертають увагу на «критичну суспільно-політичну ситуацію в місті Харкові, де місцева влада в особі мера міста М.ДОБКІНА, секретаря міської ради Г.КЕРНЕСА, а також групи урядовців, що дискредитували себе, створили атмосферу тотального адміністративного шантажу і тиску».

«У нашому місті стала вже буденною практика поголовної корупції серед місцевих урядовців, залякування політичних опонентів і всіх, хто має альтернативну політичну позицію, а також кругової адміністративної поруки на фоні невтручання в ситуацію з боку контролюючих органів», - йдеться в документі.

При цьому члени «Батьківщини» висловлюють стурбованість «затягуванням» розслідування справи про розбійний напад на партійний офіс БЮТ.

Крім того, члени «Батьківщини» не виключають спроб фізичного тиску на депутатів фракції БЮТ. «Зокрема, на адресу керівника обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Олександра ФЕЛЬДМАНА надходили погрози, пов`язані з його фізичним усуненням. За рядом депутатів фракції БЮТ в Харківській міській раді ведеться зовнішнє спостереження, прослуховуються мобільні телефони. Всі подібні погрози і протиправні дії мають, на наш погляд, яскраво виражений політичний характер», - підкреслюють автори звернення.

При цьому, наголошується в документі, «жоден гучний корупційний скандал, жодна резонансна кримінальна справа, жодна скарга на факти зловживань владою і порушень законності в місті дотепер не увінчалися покаранням винних або хоча б компетентним розглядом». Водночас представники «Батьківщини» звертають увагу на «підкуп урядовців і суддів земельними ділянками – типові методи рішення питань Харківською міською владою».

Також члени «Батьківщини» стверджують, що «шляхом заборони на цивільні і політичні акції харків`ян позбавили права на мирні збори і відкритий вираз свого протесту діями властей».

Крім того, у зверненні йдеться, що в порядку денному найближчої сесії міськради стоїть питання про ухвалення нового Статуту міської общини Харкова, «в рамках якого будуть остаточно знищені не те що перші паростки самоврядування і саморегулювання в місті, але і будь-яка можливість для альтернативної політичної або цивільної дії».

Представники «Батьківщини» закликають Ю.ТИМОШЕНКО дати відкриту відповідь на їх звернення, а також дати публічну оцінку діям харківської міської влади в загальнонаціональних ЗМІ.