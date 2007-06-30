Квартиру й три автомобілі одержали кращі донецькі випускники

У Донецьку кращі випускники вузів одержали три автомобілі, ключі від квартири й інші цінні подарунки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, церемонія вручення дипломів і подарунків кращим випускникам вищих навчальних закладів відбулася в Донецькому науковому центрі. У церемонії взяли участь 106 студентів з 27 вищих учбових закладів області. Найбільше відмінників цього року випустили Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Донецький державний медичний університет ім. Горького і Донецький держуніверситет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. Спонсорами двох автомобілів стало ЗАТ "Конті", одного - Артемівський завод шампанських вин. Ключі від квартири вручив Донецький мер Олександр ЛУКЬЯНЧЕНКО.