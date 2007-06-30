Військово-морським силам України - 15 років (розклад святкових заходів)

У Севастополі сьогодні розпочалися святкові заходи з нагоди 15-ї річниці утворення Військово-Морських Сил України .

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистому зібранні в штабі національного флоту відбулося нагородження групи військовослужбовців. Зокрема, кращим морякам було вручено почесні відзнаки, а командирам кораблів знак «Командир корабля» нового зразка. Також новий знак «За далекий похід» отримали військовослужбовці, які здійснили далекі походи протягом своєї служби на українському флоті.

Як зазначив командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ, такі знаки невдовзі отримають і усі члени корвету «Тернопіль», що зараз у Середземному морі виконує завдання антитерористичної операції НАТО „Активні зусилля”.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Військово-Морським Силам Збройних Сил України виповнюється 15 років. З нагоди свята у головній базі ВМС – Севастополі – заплановано проведення великої кількості святкових заходів. В цей день привітати військових моряків зі святом до Севастополя прибудуть Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЮЩЕНКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Сергій КИРИЧЕНКО, члени уряду, народні депутати України, керівництво АР Крим та Севастопольської міської держадміністрації, представники громадських організацій та духовенства, шефські делегації.

Керівництво держави покладе квіти до Меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 років, огляне кораблі, озброєння і військову техніку українського військового флоту та козацьку чайку “Спас”. Загалом, святковий день розпочнеться у Севастополі о 8.45 урочистим підйомом Військово-Морського прапору та прапорівна кораблях та у військових частинах.

О 9.00 у Севастопольській бухті розпочнеться парад кораблів ВМС України.

О 10.00 на Графській пристані розпочнеться театралізована вистава “Україна – морська країна”.

Об 11.00 на Площі Нахімова відбудеться ритуал випуску курсантів Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова.

З 12.00 і до 18.00 на кораблях та у військових частинах ВМС України проходитиме День відкритих дверей. За давньою традицією, крім керівництва держави та численних гостей до військових моряків завітають представники делегацій з регіонів України, які ведуть шефство над кораблями та частинами флоту.

У цей же час на Площі Нахімова відбудеться нагородження кращих спеціалістів та переможців конкурсу дитячого малюнка, присвяченого Дню Військово-Морських Сил України.

О 14.00 на сценічних майданчиках Севастополя розпочнуться концертні виступи творчих колективів з регіонів України.

О 18.00 на Площі Нахімова відбудеться святковий гала-концерт за участю зірок української естради.

Завершиться святкування Дня ВМС о 22.00 святковим салютом і феєрверком на Приморському бульварі міста.

Згідно Указу Президента України, починаючи з 2006 року День ВМС України відзначається в першу неділю липня. З 1997 по 2005-й рік День ВМС України святкували 1 серпня.