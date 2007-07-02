Новий орган у Генштабі має переконати агресора не чіпати Україну

У Генеральному штабі Збройних сил України утворено управління спеціальних операцій. Про це сьогодні на прес-конференції у Севастополі повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.ГРИЦЕНКА, «прийнято рішення міністром оборони і начальником Генерального штабу, і вже підписано відповідну директиву про утворення управління спеціальних операцій у Генеральному штабі».

Міністр зазначив, що цей новий орган управління координуватиме і професійно об’єднає всі частини спеціального призначення.

А.ГРИЦЕНКО також наголосив, що це управління забезпечить системний розвиток оснащення сучасними зразками озброєння і техніки цих найбільш боєздатних частин.

При цьому міністр оборони зазначив, що невеликі загони спеціального призначення, оснащені сучасною технікою і озброєнням, здатні виконувати завдання, які по силах цілій бригаді.

«Фактично, сучасне розуміння характеру воєнних дій серйозно змінює уявлення, яке базувалось на багатовіковій історії. Якщо раніше це були стратегічні формування, оперативні формування і тактичні формування, то зараз ми можемо говорити, що тактичне формування на рівні групи 12-20 чоловік може виконувати стратегічні завдання і може досягти мети – переконати потенційного агресора України в тому, що Україну краще не чіпати без залучення бригад і корпусів», - сказав А.ГРИЦЕНКО.