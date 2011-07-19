Севастопольським католикам знову не віддали костел

Міська рада Севастополя не підтримала ідею безвідплатної передачі римо-католикам їхнього колишнього храму.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію про повернення будівлі по вулиці Шмідта, де до війни розміщувався римо-католицький храм, озвучив з трибуни сесії депутат міськради Василь ЗЕЛЕНЧУК.

Так, за підсумками обговорення питання «Про безвідплатну передачу релігійній общині – римо-католицьку общину Священномученика Климента Римського в Севастополі і Одесько-Сімферопольській єпархії Римо-католицької церкви в Україні храму Священномученика Климента Римського, розташованого по вул. Шмідта, 1 у Севастополі», «за» проголосували тільки 3 депутати. 16 депутатів проголосували «проти», інші - «утрималися» і «не голосували».

Саме обговорення питання було нетривалим, під час дебатів виступили тільки два депутати, які заявили, що, на їхню думку, було б неправильним безоплатно передавати будівлю в комунальну власність. Вони також аргументували свою позицію тим, що інші конфесії в Севастополі по-іншому вирішували таку проблему, зокрема, запитували у міськради виділення земельних ділянок і потім зводили храми.

Як повідомлялося, на початку цього місяця настоятель римо-католицької общини Севастополя Юрій ЗИМІНСЬКИЙ заявляв, що римо-католицька община Севастополя проведе безстрокову акцію з вимогою повернути їй збудований 100 років тому і відібраний у парафіян у 30-і роки минулого століття храм Священномученика Климента Римського.

Він підкреслив, що «ми відстоюватимемо нашу позицію».

Сьогодні, на початку пленарного засідання сесії, біля стін будівлі міськради католики Севастополя провели пікетування. У руках вони тримали, зокрема, плакат з написом: «Християни, поверніть храм християнам».

Голова Севастопольської міської Ради Юрій ДОЙНИКОВ кілька днів тому заявляв, що долю будівлі по вулиці Шмідта, де до війни розміщувався римо-католицький храм, а в післявоєнні роки - кінотеатр «Дружба», необхідно вирішувати на загальноміському референдумі.

Севастопольська МДА впродовж останніх більше 10 років на виконання відповідного указу Президента України не раз ініціювала розгляд міськрадою питання про повернення римо-католицькій громаді міста будівлі. Проте результат щоразу був негативним.