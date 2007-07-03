Вахтанга Кіпіані звільнили з посади головного редактора журналу «Фокус»

Вахтанга КІПІАНІ звільнено з посади головного редактора журналу «Фокус», видавцем якого є компанія «Український Медіа-холдинг».

Як повідомляє “Телекритика”, таке рішення, як розповів сам В.КІПІАНІ, прийняло керівництво «УМХ».

“Керівництво холдингу вважає, що так буде правильно. А взагалі, важко говорити про це пристойною мовою. Мене поставили перед фактом”, - сказав В.КІПІАНІ.

Він дізнався про те, що буде звільнений, вранці 2 липня.

В.КІПІАНІ повідомив, що працюватиме в «Фокусі» ще якийсь час, поки юристи узгоджуватимуть усі нюанси. Вже відомо, хто стане його наступником, але називати прізвище В.КІПІАНІ не став. За його словами, формальним приводом для його звільнення став матеріал постійного автора «Телекритики» Дусі КАТАСОНОВОЇ («Головні новини телекраїни»).

Як повідомляв УНІАН, перший номер журналу “Фокус” вийшов 30 вересня 2006 року. В.КІПІАНІ був головним редактором журналу від дня його заснування.