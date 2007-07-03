Селяни через засуху ”влетіли” на мільярд

Прямі збитки аграріїв через засуху на сьогодні складають 1 млрд. грн.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики України Юрій ЛУЗАН сьогодні на зустрічі з журналістами під час прямої телефонної лінії Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, цього року формування врожаю проходило в складних погодних умовах: спочатку була тривала засуха, а зараз у деяких регіонах йдуть дощі з грозами.

Як повідомив Ю.ЛУЗАН, за попередніми оцінками експертів, на сьогодні загинуло понад 1,1 млн. га зернових і прямі збитки сільгосппідприємств становлять близько 1 млрд. грн.

Нагадаємо, від засухи і тривалої відсутності опадів в Україні найбільше постраждали вісім областей - Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і Луганська.