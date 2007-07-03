Львівщиною пройшов буревій
Постраждали кілька населених пунктів, одна людина дістала травми
Сьогодні близько 17 година на території Львівської області місцями пройшли шквальні дощі із сильним буревієм, внаслідок чого постраждало кілька населених пунктів, і одна людина дістала тяжкі травми.
Як поінформував УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, найбільше постраждали населені пункти Пустомитівського району. Так, у селі Деревач дерево впало на карету “швидкої допомоги”, пошкодивши автомобіль. У трьох населених пунктах підтоплені житлові будинки. На більшості осель буревієм зірвано дахи.
За словами П.ВАСИЛЕНКА, внаслідок падіння дерев потерпів один чоловік, якого з тяжкими травмами рятувальники МНС госпіталізували до лікарні.
Рух транспорту на більшості магістралей Пустомитівського району перекрито. Один автомобіль потрапив у ДТП.
На даний час ведуться роботи з ліквідації наслідків стихії.