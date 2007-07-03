Львівщиною пройшов буревій

Сьогодні близько 17 година на території Львівської області місцями пройшли шквальні дощі із сильним буревієм, внаслідок чого постраждало кілька населених пунктів, і одна людина дістала тяжкі травми.

Як поінформував УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, найбільше постраждали населені пункти Пустомитівського району. Так, у селі Деревач дерево впало на карету “швидкої допомоги”, пошкодивши автомобіль. У трьох населених пунктах підтоплені житлові будинки. На більшості осель буревієм зірвано дахи.

За словами П.ВАСИЛЕНКА, внаслідок падіння дерев потерпів один чоловік, якого з тяжкими травмами рятувальники МНС госпіталізували до лікарні.

Рух транспорту на більшості магістралей Пустомитівського району перекрито. Один автомобіль потрапив у ДТП.

На даний час ведуться роботи з ліквідації наслідків стихії.